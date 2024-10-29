Milyonların gelirine asgari ücret ayarı

Çalışanların merakla beklediği yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Asgari ücretteki artışı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına Aralık ayı başında başlayacak. Ancak konfederasyonlar toplantılar başlamadan işçi ve işverenlerin nabzını tutacak.

GÖZLER KOMİSYONDA

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşacak komisyonda; işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Çalışmalarda en önemli veri enflasyon olacak. Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında ara zam uygulanırken, bu yıl ise yapılmadı. Ayrıca yapılacak artış yıllık olacak.

Yani belirlenecek ücret 2025 yılı boyunca uygulanacak. Bu nedenle artış belirlenirken yıllık enflasyon en önemli veri olacak. Orta Vadeli Program'da 2024 enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu oran yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para 17 bin 2 liradan 24 bin 58 liraya çıkacak. Asgari ücretin brütü de 28 bin 303 lira olacak. Yeni asgari ücret için beklentiler bir refah payı da eklenmesi yönünde. Örneğin; refah payıyla zam oranı yüzde 45'e çıkarsa asgari ücret net 24 bin 653, brüt 29 bin 3 liraya çıkacak.

ARTACAK KAZANÇLAR

Yeni asgari ücretin etkileyeceği alanlar şöyle;

Asgari ücretlilerle birlikte işyerlerindeki diğer çalışanların maaşları da yeniden belirlenecek.

Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.



İşten ayrılan asgari ücretlilerin alacağı tazminat güncellenecek.

Çalışanlara verilen en düşük rapor parası zamlanacak.

Doğum yapan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği yükselecek.

Yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yaptığı ödeme artacak.

Stajyer ücreti yenilenecek.

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.

Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve işe yerleşenlere verilen destekler artacak.

BES'te yıllık en çok brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar devlet katkısı veriliyor. Bu limit artacak.

BU ÖDEMELERE YANSIYACAK

- Sosyal yardımlardan yararlanmak için gelir sınırı

- GSS primi

- Bağ-Kur ve isteğe bağlı dahil sigorta primleri

- Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar

- İhya ödemeleri.

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