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Giovanni van Bronckhorst dev derbinin taktiğini belirledi

Hollandalı çalıştırıcının Sarı-Kırmızılı takımın özellikle birinci bölgede yaptığı top kayıplarına dikkat çektiği ve burada kapılacak toplarla sonuca gitmeyi hedeflediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Giovanni van Bronckhorst dev derbinin taktiğini belirledi

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Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst dev derbinin taktiğini belirledi. Deneyimli teknik adamın hafta boyunca Galatasaray'ın yaptığı top kayıpları üzerinde durduğu ve bunları oyuncularına izlettirdiği öğrenildi.

Sarı- Kırmızılı takımın Avrupa'da (352 kez) en çok top kaybı yapan, ligde de bu alanda 980 kez ile 2. sırada olduğunu oyuncularına hatırlatan Gio'nun bu top kayıplarını fırsata çevirmek istediği ve oyuncularından özellikle rakibin birinci bölgesinde pres yapmalarını istediği belirlendi. 49 yaşındaki teknik adamın burada kapılacak toplarla sonuca gitmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Hollandalı hoca bu stratejisiyle hem ezeli rakibini yenerek namağlup unvanını devam ettiren tek takım olmayı, hem de zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

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