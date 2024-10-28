Aslantepe’de süper gece

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçta lider G.Saray ve Beşiktaş bu akşam karşılaşacak. RAMS Park'taki derbi saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Buruk'un öğrencileri 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 25 puanla zirvede yer alıyor. Kara Kartal ise haftaya 20 puanla girdi.

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