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Korku ve zafer

Cimbom, ilk yarıda Icardi, Pettersson (kk.) ve Barış Alper ile 3-0’ı yakaladı. Elfsborg skoru 3-2 yaptı. 83’te sahneye Yunus Akgün çıktı. Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğunu kaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Korku ve zafer

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. maçında İsveç ekibi Elfsborg'u devirdi: 4-3. Sarı-Kırmızılılar ilk yarıda müthiş bir hücum performansı gösterdi. 28. dakikada Mertens ceza sahasına girdikten sonra vurdu. Direkten dönen topu Icardi ağlara yolladı: 1-0. 39'da Sara'nın yaptığı ortada Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu önce direğe sonra kaleciye çarparak filelere gitti: 2-0. 44'te Sara'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Barış Alper, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

ICARDI VE OSIMHEN ÇILDIRTTI
47'DE Osimhen, kaleci Pettersson ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Elfsborg, 52'de Qasem'in pasında Hult farkı 2'ye indiren golü attı: 3-1. 60'ta Barış Alper kendi ceza sahası içinde elle oynadı. VAR'a danışan hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Baidoo gole çevirdi: 3-2. 65'te Icardi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pettersson gole izin vermedi. 83'te Yunus Akgün, ceza sahasında rakiplerini geçtikten sonra klas bir vuruşla takımının 4. golünü attı: 4-2. Kapanış golünü 90+1'de Larsson attı: 4-3.

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