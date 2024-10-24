Icardi Baros’u yakaladı

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Elfsborg filelerini bir kez havalandırırken önemli bir başarıya imza atmış oldu. Arjantinli futbolcu Sarı-Kırmızılı formayla en fazla gol atan 2. yabancı oyuncu olan Milan Baros'u yakaladı. İlk 2 sezonunda 55 gole imza atan Sarı-Kırmızılı futbolcu bu sezona da mükemmel bir başlangıç yaptı. Elfsborg maçı dahil çıktığı 12 resmi karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösteren Icardi, Galatasaray'daki gol sayısını 60'a çıkardı. Icardi bir gol daha attığı takdirde Baros'u geçmiş olacak. Icardi performansıyla Aslan'da 72 gol atan Hagi'yi de şimdiden tehdit etmeye başladı.

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