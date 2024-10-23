Türk spor tarihine geçen imza

Kulübü Houston Rockets ile sözleşmesinin sonlarına yaklaşan Alperen Şengün, astronomik bir maaşa 'Evet' dedi. Aktarılan bilgiye göre; Şengün, 5 yıl için toplamda 185 milyon Dolar kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yıl opsiyon bulunacak. Bu anlaşmayla birlikte milli yıldız Türk spor tarihinin en çok kazanan sporcusu oldu. Bugüne dek en büyük sözleşmeyi Ömer Aşık New Orleans Pelicans'tan almıştı. Ömer, 5 yıl için 60 milyon Dolar'a imza atmıştı. NBA'de forma giyen bir başka millilerimizden Hidayet Türkoğlu'nun ise Toronto Raptors'da 5 yıl için 53 milyon Dolar bedelli kontratı vardı. Diğer temsilcilerimizden Mehmet Okur, Utah Jazz ile 2010-2012 yılları arasında 2 yıl için 21 milyon Dolar'a el sıkışmıştı... Ersan İlyasova'nın 5 yıl için kazandığı rakam ise 40 milyon Dolar olmuştu.

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