PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Türk spor tarihine geçen imza

Alperen Şengün, Houston Rockets ile sözleşmesini yeniledi. 5 yıllık 185 milyon dolar kazanacak milli yıldız, bu imzayla rekor kırarak adını Türk spor tarihine yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Türk spor tarihine geçen imza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kulübü Houston Rockets ile sözleşmesinin sonlarına yaklaşan Alperen Şengün, astronomik bir maaşa 'Evet' dedi. Aktarılan bilgiye göre; Şengün, 5 yıl için toplamda 185 milyon Dolar kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yıl opsiyon bulunacak. Bu anlaşmayla birlikte milli yıldız Türk spor tarihinin en çok kazanan sporcusu oldu. Bugüne dek en büyük sözleşmeyi Ömer Aşık New Orleans Pelicans'tan almıştı. Ömer, 5 yıl için 60 milyon Dolar'a imza atmıştı. NBA'de forma giyen bir başka millilerimizden Hidayet Türkoğlu'nun ise Toronto Raptors'da 5 yıl için 53 milyon Dolar bedelli kontratı vardı. Diğer temsilcilerimizden Mehmet Okur, Utah Jazz ile 2010-2012 yılları arasında 2 yıl için 21 milyon Dolar'a el sıkışmıştı... Ersan İlyasova'nın 5 yıl için kazandığı rakam ise 40 milyon Dolar olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
Başkan Erdoğan tarihi BRICS Zirvesi için Kazan’a gidiyor! Türkiye BRICS’e üye olacak mı? İşte masadaki konular...
Türk Telekom
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho’nun tazminatı! Detayları TAKVİM öğrendi: Ali Koç devre arasını görmek istiyor
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
CANLI | Tel Aviv’de OHAL! İşgalci İsrail saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Gazze ve Lübnan’da katliam sürüyor!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İran’a saldırı belgelerini kim sızdırdı? | ABD ve İsrail arasında petrol anlaşması
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
SON DAKİKA