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Okan Buruk: Motivasyonumuz yüksek

Tecrübeli teknik adam, “İlk 8’e girmek ve son 16’ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Elfsborg’u yenmeye çalışacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Okan Buruk: Motivasyonumuz yüksek

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava dostluk hepsi bizim için bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek" ifadesini kullandı.

GENLERİMİZDE VAR
Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü, "Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı... Okan Buruk, "Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Yarın (bugün) Elfsborg'u yenmeye çalışacağız. Rakipler değişiyor, kadrolar değişiyor... Bizim bir oyunumuz var, bu oyun dışında bir şey oynamıyoruz. Bu oyunu da yarın (bugün) en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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