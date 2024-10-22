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Emeklilikte köklü değişiklik yok!

Emeklilik şartlarıyla ilgili herhangi bir köklü değişiklik öngörmediklerini belirten Bakan Işıkhan, ‘Ancak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak ve emeklilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek konusunda çalışmalarımız, gayretlerimiz var’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Emeklilikte köklü değişiklik yok!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem çalışanların hem emeklilerin merak ettiği konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. 2024 ila 2025 yılında emekli olacakların maaşlarında oluşacak yüzde 30'luk farka ilişkin soru üzerine Işıkhan, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür tartışmaların gündeme geldiğini söyledi. Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Çünkü sistemli ve başarıyla yürüyen bir sisteme müdahale ettiğinizde ki, biz tek başımıza da müdahale edemeyiz, Çalışma Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Ancak burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu tür durumlarla daha önceki yıllarda da karşılaştık. Tabii SGK ve Bakanlık olarak, şu mesajı vermek isterim, çalışanlarımızın daha çok üretimine ve çalışmasına ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar çok kalırlarsa sosyal güvenlik sistemimizin geleceği, sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

'ÜRETMEYE İHTİYAÇ VAR'
Emekliliğin bir hak olduğunu ve zamanı geldiğinde herkesin emekli olacağını dile getiren Bakan Işıkhan, "Sistemde ne kadar kalınırsa gelecekteki emekli aylıklarının da daha yüksek olacağını öngörebiliyoruz. Tabii biz vatandaşlarımızın tercihine, emeklilik kararına müdahale edecek bir noktada değiliz. Şu an her bir vatandaşımız emeklilik süresini e-Devlet'ten rahatlıkla görebilir, dilekçesini verip emekli aylığına hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben özellikle rica ediyorum. Gelecekte çocuklarımıza sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi bırakmak için daha çok çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var" dedi. OVP hedeflerine ulaşmayı ve bu hedefleri güçlendirecek adımlar atmayı planladıklarını kaydeden Bakan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti: "Tabii emeklilik şartlarıyla ilgili herhangi bir köklü değişiklik öngörmüyoruz. Hem Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hem de Bakanlığımızın böyle bir çalışması söz konusu değil. Ancak sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve emeklilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek konusunda çalışmalarımız, gayretlerimiz var."

ASGARİ ÜCRET MESAJI
Asgari ücret sürecini aralık başında başlatacaklarını aktaran Işıkhan, şunları söyledi: "İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak. Çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, hem işçiyi hem işvereni memnun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve daha sonra da karar verilmesi süreci söz konusu olacak. AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman işçimizin, işverenimizin maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz, o yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı asgari ücretini belirlerken de bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum."

Bakan Vedat Işıkhan, "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

KIDEME DOKUNULMAYACAK
Çalışanların haklarını gözetmenin dikkat etmeleri gereken bir konu olduğunu belirten Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok. Bazen 'kıdem tazminatının yerine mi geçecek' diye endişeler var. Bu konuda hem işçi hem de işveren kesimimizin rahat olmasını istiyoruz" dedi.

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