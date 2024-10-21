Mauro Icardi: Çocuklar bir armağandır

Mauro Icardi, Antalya'da maç öncesi kendisine büyük sevgi gösteren çocuklara seramonide yer açmak için çok şık bir hareket yapmıştı. Arjantinli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, ruhumuzu okşayan, kaygıları geride bırakmaya davet eden taze bahar rüzgârı gibidir. Oyunlarında ve kahkahalarında sınır tanımayan, engel tanımayan, fanatizmin rengini tanımayan gerçek mutluluğun özü vardır. Onlar nezaketin ve samimiyetin saf bir yansımasıdır ve onların koşulsuz sevgisi hayata anlam katan bir armağandır. Bütün bir nesil Galatasaray taraftarıdır ve sonsuza kadar öyle kalacaktır, çünkü bu küçük aslanlar büyüyecek ama değerlerimizi, duygularımızı aşılamaya devam edebileceğimiz yeni nesiller gelecek. Çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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