Icardi Hagi’nin izinden gidiyor

Galatasaray'ın en büyük silahı olan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Mauro Icardi dün attığı 2 golle Sarı-Kırmızılı formayla 50. golüne ulaştı. Böylece Rumen futbolcu Hagi'den sonra en çok gol atan 2. yabancı oldu. Cimbom'un efsane yıldızı Hagi ise 59 golle ilk sırada yer alıyor. Antalyaspor filelerini dün 2 kez havalandıran Sarı-Kırmızılı takımın Arjantinli futbolcusu ayrıca 2022-2023'ten bu yana 12 kez rakip filelere kafa golü atarak çok önemli bir istatistiğe ulaştı. Bu golle birlikte Icardi Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022-23'ten bu yana en fazla kafa golüne imza atan oyuncu oldu. Icardi dün gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN