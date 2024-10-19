Trabzonspor’un hocası Şenol Güneş oyuncularına seslendi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün karşılaşacakları Başakşehir maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Kariyerindeki 1000. maça çıkacak olan tecrübeli teknik adam, "Başakşehir bu ligin iyi futbol oynayan, zorlu takımlarından. Ancak rakipten çok bizim bu maçta ne yapacağımız önemli. Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Ancak futbolda sadece kalite ile maç kazanılmıyor. Sizden 90 dakika boyunca savaşmanızı istiyorum. Bizim için dönüm maçlarından biri" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, "Maçın başlama düdüğüyle birlikte rakibe puan vermeyeceğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Bunun için de ön alanda pres uygulayacağız. Bunu yaparken kendi alanımızda boşluklar bırakmamalıyız. Baskıyı ve kaymaları iyi yaparsak sonuç alacağımızı düşünüyorum. Onlar da geriden pasla çıkmaya çalışan takımlardan. Bunu başarırsaz sonuç lehimize olacaktır" dedi. Şenol Güneş, "Başakşehir maçı sonrası Göztepe ve Fenerbahçe ile oynayacağız. 3 maçtan beklentim 9 puan. Bunu başaracak güçteyiz. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız" dedi.