SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Süper Lig’de yabancı kuralı değişecek

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de yabancı kuralı değişecek. Eğer iddia edilen kriterler gelirse kulüpleri cardi, Rafa Silva ve Maximin gibi yıldızları transfer edemeyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Süper Lig’de yabancı kuralı değişecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de yabancı kuralının önümüzdeki sezon yeniden degişecek. Eğer iddia edilen kriterler gelirse Süper Lig'de yaş ve milli takım şartlarıyla sınırsız yabancı futbolcu transferi mümkün olacak. Ancak yeni düzenlemeye göre, yabancı oyuncularda yaş sınırı 24 olacak.

Kulüpler, 24 yaşından büyük en fazla 3 yabancı oyuncu transfer edebilecek. Ancak bu oyuncuların, transfer edilmeden önceki bir tam sezonda milli takımlarının maçlarının en az yüzde 75'inde forma giymiş olmaları gerekecek. Bu sayede ligin niteliksiz yabancı futbolcularla dolmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ancak kulüpler bu sezon olduğu gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer edemeyecek. Örneğin, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, hem yaş hem de milli takım kriterini karşılayamıyor. Yine Beşiktaş'ta forma giyen Immobile, Rafa Silva ve Saint Maximin de bu kurala göre oynayamayacak.

HAYAL Mİ OLACAK?
Yabancı kuralı iddia edildiği gibi değişirse, Süper Lig kulüpleri 24 yaşını aşmış ve milli takımlarında yeteri kadar oynamayan dünyaca ünlü yıldızları kadrolarına katamayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul ediyor
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
Yenidoğan çetesinin teyze kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’ndan kan donduran sözler: Zaten ölecekti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran’ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi’den hazırız mesajı!
Jose Mourinho’dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada
Yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi: Diplomaları iptal edilsin mal varlıklarına el konulsun
Yenidoğan soruşturmasının kilit ismi Malik Türkay Esin konuştu: Korku filmi gibi! | Süreç nasıl başladı
Osayi’den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!
CANLI | ABD’den İran’a saldırı mesajı! Yahya Sinwar’ın otopsisini yapan doktor anlattı! Netanyahu’nun evine füze
Galatasaray Antalyaspor deplasmanında! Okan Buruk’tan sürpriz 11 tercihi
Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Kız kardeşi yürekleri dağladı: Ne olursun kalk abim
Köfteci Yusuf’un domuz eti yüzsüzlüğü: Bizim özür dilememizi bekledi! Sosyal medyada kime ne teklif edildi?
NATO savaşa hazırlanıyor: Simülasyon yapıldı tüm detaylar konuşuldu! ABD’li generalden özel tavsiye
CHP’nin Şevval Sam çarkı! Milyonlar böyle çarçur ediliyor
Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İşte son başvuru tarihi! | İŞKUR hibe desteği
SON DAKİKA