Süper Lig’de yabancı kuralı değişecek

Süper Lig'de yabancı kuralının önümüzdeki sezon yeniden degişecek. Eğer iddia edilen kriterler gelirse Süper Lig'de yaş ve milli takım şartlarıyla sınırsız yabancı futbolcu transferi mümkün olacak. Ancak yeni düzenlemeye göre, yabancı oyuncularda yaş sınırı 24 olacak.

Kulüpler, 24 yaşından büyük en fazla 3 yabancı oyuncu transfer edebilecek. Ancak bu oyuncuların, transfer edilmeden önceki bir tam sezonda milli takımlarının maçlarının en az yüzde 75'inde forma giymiş olmaları gerekecek. Bu sayede ligin niteliksiz yabancı futbolcularla dolmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ancak kulüpler bu sezon olduğu gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer edemeyecek. Örneğin, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, hem yaş hem de milli takım kriterini karşılayamıyor. Yine Beşiktaş'ta forma giyen Immobile, Rafa Silva ve Saint Maximin de bu kurala göre oynayamayacak.

HAYAL Mİ OLACAK?

Yabancı kuralı iddia edildiği gibi değişirse, Süper Lig kulüpleri 24 yaşını aşmış ve milli takımlarında yeteri kadar oynamayan dünyaca ünlü yıldızları kadrolarına katamayacak.