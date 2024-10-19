Nelsson pazarlığı: Galatasaray yönetimi Danimarkalı yıldızın sözleşmesini uzatmak için bastırıyor

Bir yandan ara transfer çalışmaları sessiz sedasız başlayan Galatasaray diğer yandan iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden birisi de Victor Nelsson. Başta Fiorentina almak üzere çok sayıda takımın listesinde yer alan Danimarkalı stoperin 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak isteyen yönetim, maaş konusunda da güncellemeye gitmeyi hedefliyor.

ARADA CİDDİ FARK VAR

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nelsson'un 1.3 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor. Ancak yıldız futbolcunun menajerinin yapılan ilk görüşmede kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öne sürülüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakamı çok bulduğu ve pazarlıkların devam ettiği belirlendi. Yönetim, sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Nelsson konusunda elinin zayıf olmaması için mutlaka yeni imzayı attırmak istiyor. Son dönemde performansı ağır eleştiri alan Danimarkalı yıldız milli takım formasıyla İspanya ve İsviçre önünde 11'de sahaya çıkmıştı.

BURUK KALMASINI İSTİYOR

Oynadığı oyunla tam not alan Nelsson'u bırakmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 3'lü savunmaya geçildiğinde yıldız futbolcuya çok daha fazla süre vereceği belirlendi.