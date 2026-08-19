İngiliz iddiası: Tahran'ın gözü Avrupa üslerinde
İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanırken, Tahran yönetiminin olası bir Amerikan saldırısına karşı Avrupa'daki ABD askeri üslerini ve altyapı hedeflerini vurmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Financial Times'ın rejim kaynaklarına dayandırdığı habere göre Bulgaristan ve Kıbrıs gibi noktalar potansiyel hedef olarak gösterilirken uzmanlar İran'ın bu hamlesinin savaşın coğrafi sınırlarını aşarak Avrupa'ya sıçrama riskini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.
ABD-İran savaşı Hürmüz Boğazı'nda tehditlerle devam ediyor. Hürmüz restleşmesi sürerken İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı tırmandırması halinde Avrupa'daki askeri hedefleri gözüne kestirdiği iddia edildi.
İRAN'IN AVRUPA PLANI
İngiliz Financial Times'ın Tahran'da rejime yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İran, Trump savaşı tırmandırırsa Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırmayı değerlendiriyor.
BULGARİSTAN VE KIBRIS HEDEF
Financial Times'a konuşan iki kaynak, İran güçlerinin Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerindeki ABD hedeflerine saldırmayı değerlendirdiğini söyledi. Bulgaristan geçtiğimiz ay, ABD uçaklarının yakıt ikmali için Bezmer hava üssünü kullanmasına izin vermişti.
Bir diğer kaynak, mart ayında bir İngiliz hava üssünün insansız hava aracıyla vurulduğu Kıbrıs'ın da ABD'nin yeni bir hava saldırısı durumunda potansiyel hedefler arasında olduğunu söyledi.
İran güçlerinin olası bir gerginliğin tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırma olasılığını ayrı ayrı değerlendirdiği de iddia edildi.
HÜRMÜZ'DE ÇIKMAZ
Hürmüz Boğazı müzakereleri yeniden çıkmaza girdi. Trump dün Tahran ile "devam eden ve planlanmış hiçbir görüşme veya konuşma olmadığını" söyledi.
İran Devrim Muhafızları ve diğer askeri komutanlar, yeni bir tam ölçekli çatışma durumunda İran'ın, Orta Doğu'daki ABD askeri varlıklarına, enerji tesislerine ve diğer altyapıya yönelik geçmiş saldırı stratejisinin ötesine geçerek daha uzak hedeflere yöneleceği konusunda uyarıda bulundu.
Financial Times, Devrim Muhafızları'nın geçtiğimiz ay, Amerikan güçlerinin İngiliz askeri üslerini kullanmasıyla ilgili olarak İngiltere'yi tehdit ettiğini ve "İran topraklarına saldırı başlatmak için kullanılan herhangi bir üs meşru hedef olarak kabul edilecektir" şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.
Londra'daki Royal United Services Institute düşünce kuruluşunda araştırma görevlisi olan Sidharth Kaushal, İran füzelerinin Avrupa'ya yönelik tehdidinin "gerçek ancak sınırlı" olduğunu belirtti. Ayrıca İran'ın füzelerini Doğu Avrupa'daki ABD hedeflerine karşı konuşlandırabileceği ancak daha uzun menzillerde hasar vermekte zorlanacağını söyledi.
"İRAN NE PAHASINA OLURSA OLSUN KENDİNİ SAVUNACAK"
İran'ın adımlarının Washington'a bağlı olacağı vurgulandı. Trump geçtiğimiz ay İran'ın Hürmüz'de hedef aldığı her bir gemiye karşılık bir köprü veya enerji altyapısını imha edeceğini söylemişti. Financial Times'a konuşan kaynaklardan biri İran'ın ABD saldırganlığı durumunda vereceği cevapta sınır koymayacağını söyledi. Kaynak, "ABD çok ileri giderse İran ne pahasına olursa olsun kendini savunacak, bölgenin ötesine geçip Avrupa'yı da vuracak" dedi.
Financial Times'ın kaynakları, İran'ın geçtiğimiz ay Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen ve üç ABD'li askerin ölümüne yol açan saldırısı, en isabetli uzun menzilli saldırıydı ve daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurma kabiliyetini gösterdi. Kaynaklardan biri "Bu aynı zamanda Avrupa'ya bir mesajdı: O da füzeler alabilir, bu yüzden bu savaşta nerede durması gerektiğini bilmelidir. Altyapımızı vurmak gibi çok büyük bir hata, savaşın bölgenin dışına çıkmasına ve Avrupa'ya ulaşmasına neden olabilir." dedi.