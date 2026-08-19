İngiliz iddiası: Tahran'ın gözü Avrupa üslerinde

İran savaş sürecinde Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı.

HÜRMÜZ'DE ÇIKMAZ

Hürmüz Boğazı müzakereleri yeniden çıkmaza girdi. Trump dün Tahran ile "devam eden ve planlanmış hiçbir görüşme veya konuşma olmadığını" söyledi.

İran Devrim Muhafızları ve diğer askeri komutanlar, yeni bir tam ölçekli çatışma durumunda İran'ın, Orta Doğu'daki ABD askeri varlıklarına, enerji tesislerine ve diğer altyapıya yönelik geçmiş saldırı stratejisinin ötesine geçerek daha uzak hedeflere yöneleceği konusunda uyarıda bulundu.

Financial Times, Devrim Muhafızları'nın geçtiğimiz ay, Amerikan güçlerinin İngiliz askeri üslerini kullanmasıyla ilgili olarak İngiltere'yi tehdit ettiğini ve "İran topraklarına saldırı başlatmak için kullanılan herhangi bir üs meşru hedef olarak kabul edilecektir" şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.

Londra'daki Royal United Services Institute düşünce kuruluşunda araştırma görevlisi olan Sidharth Kaushal, İran füzelerinin Avrupa'ya yönelik tehdidinin "gerçek ancak sınırlı" olduğunu belirtti. Ayrıca İran'ın füzelerini Doğu Avrupa'daki ABD hedeflerine karşı konuşlandırabileceği ancak daha uzun menzillerde hasar vermekte zorlanacağını söyledi.