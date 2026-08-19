Menderes’te faturayı CHP’ye kesen Yeni Parti'de 2 fire... Becerikli ve Peker istifa etti! Başkan Şen dualarla başladı

CHP ve Yeni Parti oylarından iki oyun AK Parti saflarına geçtiği, Yeni Parti meclis üyelerinin kendi adaylarına dahi destek vermediği saptandı.

Kimin AK Parti adayına oy verdiğine dair kriz büyürken, Yeni Partili meclis üyesi Fisun Becerikli partisinden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu. Becerikli'nin ayrılığından sonra Şirzat Peker, kamuoyuyla paylaştığı açıklamayla Yeni Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

'HESAPLAŞMA DEĞİL'

Seçimlerin ardından partisinden ayrılan Şirzat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yeni Parti içindeki desteksizliğe dikkat çekti. Seçimde yaşanan sürece değinen Peker, "Farklı siyasi gruplar arasında ortak bir uzlaşma zemini oluşmamış, şahsım konusunda da gerekli desteği görememiş bulunmaktayım." dedi.

Bugüne kadar siyasi görüş ayrımı gözetmeden ilçenin menfaatlerini savunduğunu anlatan Peker, siyasi yoluna bağımsız devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu kararımı bir kırgınlık ya da kişisel hesaplaşma olarak değil; Menderes'e ve Menderes halkına bağımsız bir meclis üyesi olarak daha özgür ve daha güçlü şekilde hizmet etme irademin bir sonucu olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Başkanvekili Asuman Şen'i tebrik eden Peker, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden halkın yanında olacağının altını çizerek, "Benim için esas olan makamlar veya siyasi hesaplar değil; Menderes'e hizmet etmek, hemşehrilerimin hakkını ve hukukunu gözetmek ve onların güvenine layık olmaktır." diye konuştu.

Şirzat Peker, uzlaşma zemini bulamadığını ve gerekli desteği göremediğini vurgulayarak, makam ve siyasi hesaplar yerine Menderes halkına hizmet etmeyi seçtiğini bildirdi.