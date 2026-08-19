Menderes’te faturayı CHP’ye kesen Yeni Parti'de 2 fire... Becerikli ve Peker istifa etti! Başkan Şen dualarla başladı
İzmir Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AK Parti adayı Asuman Şen’in kazanmasının ardından CHP ile Yeni Parti arasında bir kriz daha doğdu. Yenilgiyi CHP’ye yüklemeye çalışan Yeni Parti’nin sandıkta iki fire verdiği ortaya çıktı. Seçimde kendi adaylarına dahi oy atamayan Yeni Parti meclis üyeleri arasında kopuş başladı. Fisun Becerikli’nin ardından Şirzat Peker Yeni Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen ise yeni görevine dualarla başladı ve makamına Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını astı.
İzmir Menderes'te CHP'li belediye başkanının yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gerçekleşen başkanvekili seçimini Cumhur İttifakı kazandı. 4 adayın yarıştığı seçimde mağlubiyetin faturasını CHP'ye kesmeye çalışan Yeni Parti'nin kendi içinde fire verdiği ortaya çıktı.
FİRE YENİCİLERDE
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden alınmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni başkanvekilini belirledi. Dördüncü tura kalan zorlu seçimlerde AK Parti adayı Asuman Şen zafere ulaştı.
Seçim sonucunun netleşmesiyle birlikte Yeni Parti cephesi, başarısızlığın sorumluluğunu CHP'ye yükleyerek sert eleştirilerde bulundu.
Ancak oy dağılımı incelendiğinde Yeni Parti'nin sergilediği siyasi ikiyüzlülük ortaya çıktı.
CHP ve Yeni Parti oylarından iki oyun AK Parti saflarına geçtiği, Yeni Parti meclis üyelerinin kendi adaylarına dahi destek vermediği saptandı.
2'Sİ 1 ARADA
Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AK Parti'nin kazanması üzerine suçu Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) atan Yeni Parti, sandıkta verdiği iki fireyle kendi kazdığı kuyuya düştü.
Fire tartışmaları alevlenirken, CHP'ye saldıran Yeni Parti kendi içindeki çözülmeyi durduramadı.
Kendi adaylarına dahi oy vermeyen Yeni Partili meclis üyeleri arasında başlayan kriz, peş peşe gelen istifalarla derinleşti.
Kimin AK Parti adayına oy verdiğine dair kriz büyürken, Yeni Partili meclis üyesi Fisun Becerikli partisinden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu. Becerikli'nin ayrılığından sonra Şirzat Peker, kamuoyuyla paylaştığı açıklamayla Yeni Parti'den istifa ettiğini bildirdi.
Böylelikle Menderes Belediyesi Meclis Üyeleri Fisun Becerikli ile Şirzat Peker Yeni Parti'den istifa etmiş oldu.
'HESAPLAŞMA DEĞİL'
Seçimlerin ardından partisinden ayrılan Şirzat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yeni Parti içindeki desteksizliğe dikkat çekti. Seçimde yaşanan sürece değinen Peker, "Farklı siyasi gruplar arasında ortak bir uzlaşma zemini oluşmamış, şahsım konusunda da gerekli desteği görememiş bulunmaktayım." dedi.
Bugüne kadar siyasi görüş ayrımı gözetmeden ilçenin menfaatlerini savunduğunu anlatan Peker, siyasi yoluna bağımsız devam etme kararı aldığını belirterek, "Bu kararımı bir kırgınlık ya da kişisel hesaplaşma olarak değil; Menderes'e ve Menderes halkına bağımsız bir meclis üyesi olarak daha özgür ve daha güçlü şekilde hizmet etme irademin bir sonucu olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni Başkanvekili Asuman Şen'i tebrik eden Peker, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden halkın yanında olacağının altını çizerek, "Benim için esas olan makamlar veya siyasi hesaplar değil; Menderes'e hizmet etmek, hemşehrilerimin hakkını ve hukukunu gözetmek ve onların güvenine layık olmaktır." diye konuştu.
MENDERES'TE BİSMİLLAH
Öte yandan İzmir'de Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi devraldı.
Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, devir teslimin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasına astı.
AK Partili Asuman Şen, Menderes Belediyesi'ndeki görevine dualarla başladı.