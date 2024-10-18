Maximin geri döndü!

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının hazırlıkları sürüyor. Kritik müsabaka öncesi Sarı-Lacivertliler'de Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'de gribi atlatan Maximin dünkü idmanda takımla çalışmalara başladı. İsmail Yüksek ise bireysel çalışma yaptı. Milli futbolcunun Samsunspor maçını kaçırıp Manchester United maçına yetişmesi yüksek ihtimal. Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat da takıma döndü.

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