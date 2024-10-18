Drogba türkiye’den takım alacak

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Türkiye'den bir takım satın almaya hazırlanıyor. Türkiye'yi çok seven Drogba'nın bu karara dünyada gündem oldu. Efsane isim, Sarı- Kırmızılı forma altında unutulmaz gollere imza atmıştı. Fildişi Sahilli Cimbom'da oynadığı dönemde; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN