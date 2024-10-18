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Drogba türkiye’den takım alacak

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Türkiye'den bir takım satın almaya hazırlanıyor. Türkiye'yi çok seven Drogba'nın bu karara dünyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Drogba türkiye’den takım alacak

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Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Türkiye'den bir takım satın almaya hazırlanıyor. Türkiye'yi çok seven Drogba'nın bu karara dünyada gündem oldu. Efsane isim, Sarı- Kırmızılı forma altında unutulmaz gollere imza atmıştı. Fildişi Sahilli Cimbom'da oynadığı dönemde; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

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