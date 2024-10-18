Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Türkiye'den bir takım satın almaya hazırlanıyor. Türkiye'yi çok seven Drogba'nın bu karara dünyada gündem oldu. Efsane isim, Sarı- Kırmızılı forma altında unutulmaz gollere imza atmıştı. Fildişi Sahilli Cimbom'da oynadığı dönemde; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.
Drogba türkiye’den takım alacak
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Türkiye'den bir takım satın almaya hazırlanıyor. Türkiye'yi çok seven Drogba'nın bu karara dünyada gündem oldu.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024