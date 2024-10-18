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Cimbom'a Teorreira şoku

Boca’nın Galatasaray’a 10 milyon dolarlık teklif hazırlığında olduğunu yazan Arjantin basını, “Torreira sürekli yakın arkadaşı Cavani ve teknik direktör Gago ile görüşüyor. O da transfere sıcak bakıyor” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Cimbom’a Teorreira şoku

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Cimbom'un atom karıncası Lucas Torreira bu sezon da performansıyla alkış topluyor. Okan Buruk'un hücumda daha fazla kullandığı Uruguaylı yıldız 1 gol ve 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekiyor. Ancak Arjantin basınının Torreira ile ilgili ortaya attığı iddialar şimdiden Galatasaraylılar'ın keyfini kaçıracağa benziyor.

BU KEZ ÇOK KARARLILAR
İddialara göre Boca Juniors devre arasında yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çok daha kararlı bir şekilde kolları sıvamış durumda. Boca'nın Cristian Medina'yı ocak ayında Fenerbahçe'ye satacağı ve buradan gelecek para sonrası Galatasaray'a 10 milyon dolarlık teklif yapılacağı belirtildi. Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'nda arkadaşı olan Boca forveti Edinson Cavani ve teknik direktör Fernando Gago ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Arjantin basını, "Torreira, Boca'ya transfer olmaya çok sıcak bakıyor" iddiasını da ortaya attı.

GALATASARAY ÇOK SOĞUK!
Haberde, Boca'nın başkanı Juan Roman Riquelme'nin transferle bizzat ilgilendiği de belirtildi. Ancak Galatasaray yönetimi 2006 yılına kadar sözleşmesi olan Uruguaylı yıldızı bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.

ÇOCUĞUN RÜYASI!
Lucas Torreira'nın kardeşi Brahian'ın yaptığı paylaşım Galatasaraylılar'ın endişesini daha da artırdı. Arjantin basınının Boca Juniors iddiasını alıntılayan Brahian, "Çocuğun rüyası" ifadesini kullandı.

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