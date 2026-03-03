Geri dönüşlerin 'Fırtına'sı! Başakşehir: 2-4 | MAÇ SONUCU

177. GALİBİYET

Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde şu ana kadar 292 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer bu süreçte 177 galibiyet ve 54 beraberlik alırken, 61 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 510 kez havalandırdı. Kalesinde ise 236 gol gören Trabzonspor, kupada istikrarlı ve güçlü bir performans grafiği ortaya koymaya devam etti.