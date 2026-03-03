Geri dönüşlerin 'Fırtına'sı! Başakşehir: 2-4 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam etti. Trabzonspor, Başakşehir karşısında 2-1 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. İşte atılan goller...
- Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Başakşehir deplasmanında galibiyet alması halinde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.
- Trabzonspor ve Başakşehir 6'şar puanla son haftaya girdi, bordo-mavililer averajla rakibinin önünde bulunuyor.
- Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kritik mücadele öncesi ideal kadronun sahaya sürülmesi bekleniyor.
- Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, hiç yenilgi yaşamadı.
- Sakatlığını atlatan Oleksandr Zubkov'un ilk 11'de yer alması, kalede ise Onuralp Çevikkan'ın görev yapması bekleniyor.
Trabzonspor, Başakşehir'i 4-2 yendi.
Bordo mavililere 3 puanı ve turu getiren golleri Felipe Augusto, Mustafa Eskihellaç, Paul Onuachu ve Ozan Tufan kaydetti.
Nuno Da Costa ve Ivan Brnic'in golleri ise ev sahibine yetmedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağ taraftan Muçi'nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
23. dakikada sağ kanattan Fayzullayev'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası sağından Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada sol taraftan Brnic'in yaptığı ortada savunmada Batagov'un kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.
44. dakikada Augusto'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Doğan Alemdar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, son olarak altıpasın sağında Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun, köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
66. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ani gelişen atakta topla hareketlenen Da Costa'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Brnic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
69. dakikada bordo-mavililer beraberliği yakaladı. Soldan topla ceza yayına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
78. dakikada Zubkov'un savunma arkasına pasına hareketlenen Ozan Tufan, ceza sahası dışında karşı karşıya pozisyonda Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem, Ba'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
83. dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasından aldığı topla hareketlenen Onuachu, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3
84. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Ozan Tufan'a çarparak ağlara gitti: 2-4
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
GOLLER
Başakşehir - Trabzonspor: 0-1 | Felipe AugustoGOL | Rams Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Başakşehir - Trabzonspor: 1-1 | Nuno da CostaGOL | Rams Başakşehir 1-1 Trabzonspor
Başakşehir - Trabzonspor: 2-1 | Ivan BrnicGOL | Rams Başakşehir 2-1 Trabzonspor
Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 | Mustafa EskihellaçGOL | Rams Başakşehir 2-2 Trabzonspor
Başakşehir - Trabzonspor: 2-3 | Paul OnuachuGOL | Rams Başakşehir 2-3 Trabzonspor
Başakşehir - Trabzonspor: 2-4 | Ozan TufanGOL | Rams Başakşehir 2-4 Trabzonspor
177. GALİBİYET
Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde şu ana kadar 292 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer bu süreçte 177 galibiyet ve 54 beraberlik alırken, 61 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 510 kez havalandırdı. Kalesinde ise 236 gol gören Trabzonspor, kupada istikrarlı ve güçlü bir performans grafiği ortaya koymaya devam etti.
20. KEZ KAZANDI
Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla birlikte 42. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında daha önce oynanan 41 karşılaşmada bordo-mavililerin üstünlüğü dikkat çekiyor.
Bu periyotta Trabzonspor 20 galibiyet elde ederken, Başakşehir 10 kez kazandı. İki ekip arasındaki 11 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer, rakibine karşı genel tabloda avantajlı bir istatistiğe sahip.
TÜRKİYE KUPASI'NDA BAŞAKŞEHİR'E KARŞI YENİLGİ YOK
Trabzonspor ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bu maçla 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Trabzonspor kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.