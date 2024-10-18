SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Arda&Kenan Golden Boy’a aday

Arda Güler, Kenan Yıldız’la birlikte Golden Boy’a aday yıldızlar arasında gösterildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Arda&Kenan Golden Boy’a aday

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Golden Boy 2024 finalistleri belli oldu. Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Arda Güler ve Kenan Yıldız finalistler arasında kendine yer bulmayı başardı. İki milli futbolcu da Golden Boy'a aday olarak gösterilerek hepimizin gururu oldu. Listede ayrıca Lamine Yanal, Joao Neves, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Pau Cubarsi, Savio, Aleksandar Pavlovic, Kobbie Mainoo. Jorrel Hato, Leny Yoro, Jamie Bynoe-Gittens, Cristhian Mosquera, Adam Wharton, Mathys Tel, Desire Doue, Oscar Gloukh ve Samuel Omorodion gibi geleceği çok parlak olan genç futbolcular yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA