Arda&Kenan Golden Boy’a aday

Golden Boy 2024 finalistleri belli oldu. Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Arda Güler ve Kenan Yıldız finalistler arasında kendine yer bulmayı başardı. İki milli futbolcu da Golden Boy'a aday olarak gösterilerek hepimizin gururu oldu. Listede ayrıca Lamine Yanal, Joao Neves, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Pau Cubarsi, Savio, Aleksandar Pavlovic, Kobbie Mainoo. Jorrel Hato, Leny Yoro, Jamie Bynoe-Gittens, Cristhian Mosquera, Adam Wharton, Mathys Tel, Desire Doue, Oscar Gloukh ve Samuel Omorodion gibi geleceği çok parlak olan genç futbolcular yer aldı.

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