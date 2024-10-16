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Icardi bir adım önde

İtalyan futbolunun iki efsane isminden ezeli rekabet için flaş yorum geldi. Leonardo Bonucci ve Andrea Barzagli, Galatasaraylı Icardi ve Fenerli Dzeko'yu kıyaslayarak Arjantinli yıldızın bir adım önde olduğunu belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Icardi bir adım önde

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İtalyan futbolunun iki efsane isminden ezeli rekabet için flaş yorum geldi. Leonardo Bonucci ve Andrea Barzagli, Galatasaraylı Icardi ve Fenerli Dzeko'yu kıyaslayarak Arjantinli yıldızın bir adım önde olduğunu belirtti.

Bir dönem F.Bahçe'de de oynayan Bonucci, Bosna Hersekli golcü hakkında "Dzeko'yu haftaya göreceğim kızabilir bana" dedi. Barzagli ise "Icardi'ye karşı oynamak çok rahatsız ediciydi" dedi. Yorumlarda Tangocu yıldızın bitiricilik becerisi ve ceza sahasındaki etkisi, Dzeko'nun da tecrübesi ve fiziksel özellikleri ön plana çıkarılırken Icardi'nin hızlı ve ani hareketlerinin avantaj olduğu vurgulandı.

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