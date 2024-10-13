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Ülkelerine giden Muslera, Torreira ve Icardi geri dönüyor

Galatasaray’da Muslera, Torreira ve Icardi yarın takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Ülkelerine giden Muslera, Torreira ve Icardi geri dönüyor

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Cimbom'da ülkelerine giden yıldız oyuncular geri dönüyor. Özellikle taraftarların yolunu gözlediği 3 yıldız ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'nin bugün gece saatlerinde İstanbul'da olmaları bekleniyor. 3 yıldız futbolcu pazartesi günü takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak. Bilindiği gibi taraftarın sevgilisi konumundaki Icardi, eşi Wanda Nara için Arjantin'e gitmiş ve bu yolculuk çok tartışılmıştı. Haftaya Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız oyuncuların katılımıyla birlikte kadroda da tamamlanmış olacak.

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