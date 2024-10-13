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Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti

Beşiktaş’tan ayrılmasının ardından Azerbaycan’ın başına geçen Fernando Santos, çıktığı 3. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı’nın başına geçti

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Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçen Portekizli teknik adam Fernando Santos adeta kabus yaşıyor. Uluslar Ligi'nde İsveç, Slovakya ve Estonya'ya kaybederek puansız son sırada kaldı. Santos, Haziran 2024'te Azerbaycan'ın başına geçmişti. Yapılan açıklamada Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve Euro 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtilmişti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde 13 gol görmüştü. Beşiktaş'ta 1.56 puan ortalaması tutturan Santos'un görevine son verilmişti. Santos, Azerbaycan dışında Polonya, Portekiz ve Yunanistan Milli Takımları'nda görev yaptı.

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