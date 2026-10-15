3 yıl önce İstanbul’u tek etmişti! Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatı: Ağacın tepesine çıktı mahsulü elleriyle topladı
İstanbul'un kalabalık temposunu geride bırakarak Ayvalık'a yerleşen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bahçesindeki zeytinleri kendi elleriyle topladı. Sakin bir köy hayatı süren 43 yaşındaki oyuncunun doğayla iç içe geçen hasat anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"Yahşi Cazibe", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kırmızı Oda" ve "Masumlar Apartmanı" gibi dizilerde rol alan Aslıhan Gürbüz, bu defa oyunculuk performansıyla değil, Ege'de kurduğu sakin köy yaşamıyla adından söz ettirdi.
2023 yılında radikal bir kararla İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, doğanın kucağında sürdürdüğü hayatında zeytin hasadı heyecanı yaşadı.
AĞACIN TEPESİNE ÇIKTI MAHSULÜ ELLERİYLE TOPLADI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşerek kendisine yeni bir düzen kuran 43 yaşındaki Aslıhan Gürbüz, tarım işleriyle yakından ilgilenmeye devam ediyor.
Bahçesindeki zeytin ağaçlarının olgunlaşmasıyla birlikte harekete geçen ünlü oyuncu, mahsulü toplamak için ağaca tırmandı.
Dallardaki zeytinleri tek tek elleriyle toplayan Gürbüz, o anları sepette biriken mahsullerle birlikte ölümsüzleştirdi.
DOĞAL KAHVALTI SOFRALARI VE KÖY BAHÇESİNDEN KARELER
Ege'nin temiz havasında zeytin toplayan ünlü isim, hasat sürecinde renkli anlar yaşadı. Bir yandan çapa yaparak toprağı temizleyen, diğer yandan ağaç dalları arasında neşeyle poz veren oyuncunun, bahçede kurduğu mütevazı kahvaltı sofrası ve taze meyve kareleri de yaşamından kesit sundu.
Ağaç tepesinde elindeki sepetiyle poz veren Gürbüz'ün doğal halleri gözlerden kaçmadı.
"BU YIL ZEYTİN YÜZÜMÜ GÜLDÜRDÜ"
3 yıldır Ege'de doğayla baş başa bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu, hasat anlarından derlediği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü isim, paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu düşerek yaşadığı sevinci ve memnuniyeti dile getirdi. Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Takipçileri ünlü oyuncunun karelerine "Zeytinin bereketi de güzel senin gülüşün de...", "Bereketli olsun inşallah yüzünüz hep gülsün", "Zeytinliğinde bu kadar mutlu olan başka birisi tanımıyorum ben" ve "Zeytin ağacının en neşeli misafiri" şeklinde yorumlar yaparak güzel dileklerini iletti.
Öte yandan ünlü oyuncu, topladığı meyveleri de sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraf ve video serisine eklemeyi ihmal etmedi.
(Fotoğraflar Aslıhan Gürbüz'ün sosyal medya hesabından alınmıştır.)