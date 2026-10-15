3 yıl önce İstanbul’u tek etmişti! Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatı: Ağacın tepesine çıktı mahsulü elleriyle topladı

Ünlü isim, paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu düşerek yaşadığı sevinci ve memnuniyeti dile getirdi. Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri ünlü oyuncunun karelerine "Zeytinin bereketi de güzel senin gülüşün de...", "Bereketli olsun inşallah yüzünüz hep gülsün", "Zeytinliğinde bu kadar mutlu olan başka birisi tanımıyorum ben" ve "Zeytin ağacının en neşeli misafiri" şeklinde yorumlar yaparak güzel dileklerini iletti.