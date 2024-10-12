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Konyaspor'un Sloven golcüsü Blaz Kramer'den çarpıcı açıklamalar!

Blaz Kramer, “Türkiye Süper Ligi’nde 50’nci, 60’ıncı dakikaya kadar taktiğe bağlı kalıyorlar, sonrasında ise harakiri... Türkiye başka bir dünya” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Konyaspor’un Sloven golcüsü Blaz Kramer’den çarpıcı açıklamalar!

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Konyaspor'un yıldızı Kramer, ülkesinde RTV SLO'ya konuştu. 28 yaşındaki Kramer, Konyaspor'a transfer süreci ve Süper Lig hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Kariyerim için Süper Lig'e gelmek kesinlikle ileri bir adım. Türkiye ligine saygı duyuluyor, çok önemli isimler var, izleyici kitlesi de çok iyi. Türkler hayranlara coşku yaşatıyor" diye konuştu.

Sloven futbolcu, "Uyum sürecim kolay olmadı. Taktik disiplin üzerine Türkiye'de 50'nci, 60'ıncı dakikaya kadar taktiğe bağlı kalıyorlar, sonra harakiri. Yukarı-aşağı veya ya hep ya hiç karşı saldırıları. Ancak Türkiye başka bir dünya. 8 yıldır yurt dışındayım ve bu yolu iyi çizdiğimi düşünüyorum. Her seferinde doğru kararı verdim ama Legia'da sakatlık sorunlarım vardı. Eğer sağlıklıysam her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım, antrenörler de bu erdemin farkındadır" ifadelerini kullandı.

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