Zalewski’ye şok teklif!

Yaz transfer döneminin sonlarında Galatasaray'ın gündemine fazlasıyla meşgul eden Nicola Zalewski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Roma ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan Polonyalı yıldıza yapılan teklif şok etkisi yarattı. İtalyan basınına göre Galatasaray'ın yıllık 2.5 milyon Euro'luk müthiş teklifini geri çeviren Zalewski'ye Roma'nın önerisi bürüt 1 milyon Euro oldu. Zalewski bu teklifi kabul ederse yılda 500 bin Euro'nun biraz üzerinde bir gelirin sahibi olmak durumunda kalacak.

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