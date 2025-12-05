Bodrum’da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollar göle dönerken araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ve jandarma ekipleri, trafiği normale döndürmek için yoğun çaba harcadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
KUVVETLİ SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi. Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü.
Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ
Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlattı. Araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi. Jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.