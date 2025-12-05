Bodrum’da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 11:36

Muğla Bodrum (DHA)

KUVVETLİ SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi. Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.