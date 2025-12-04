İstanbul’da trafik teröristi dehşet saçtı: Kadın sürücünün aracını parçalayıp Kur’an-ı Kerim’e küfür etti

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 12:51







KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINA SALDIRDI



Beyaz renkli hafif ticari araç kullanan maganda, trafik ışıklarında yanındaki kadın sürücünün aracına saldırdı.



Kadın sürücünün telefonla kayda başlaması üzerine daha da sinirlenen maganda önce aynaya tekme attı sonra da hem de kadın sürücüye ve Kur'an-ı Kerim'e küfürler yağdırdı.









Trafik teröristi, "Ne çekiyorsun! Adamı delirtme sabah sabah" diye bağırarak olay yerinden kaçtı.







YANINDAKİ ÇOCUĞA ALDIRMADI

O sırada magandanın yanında küçük bir çoğun olduğu görüldü.



YENİ TRAFİK KANUNU NE DİYOR?



Öte yandan yeni trafik kanunundaki maddeye göre trafik magandasına 180 bin lira idari para cezası, sürücü belgesine 60 gün süreyle geri alınması ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi bekleniyor.