İstanbul'da trafik teröristi dehşet saçtı: Kadın sürücünün aracını parçalayıp Kur'an-ı Kerim'e küfür etti
İstanbul'da bir trafik teröristi ışıklarda bekleyen kadın sürücünün aracına saldırdı. Kadın sürücüye ve Kur'an-ı Kerim'e ağza alınmayacak küfürler eden maganda o sırada yanında bulunan çocuğa bile aldırmadı. Peki, yeni trafik kanuna göre magandayı bekleyen ceza ne? Kamuoyu 'GEREĞİ YAPILDI' açıklamasını bekliyor.
Trafiğin seyir güvenliğini tehlikeye atan, sürücülerin canına ve malına kasteden trafik teröristleri milli güvenlik sorunu haline geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinde skandal görüntüler kayıtlara geçti.
KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINA SALDIRDI
Beyaz renkli hafif ticari araç kullanan maganda, trafik ışıklarında yanındaki kadın sürücünün aracına saldırdı.
Kadın sürücünün telefonla kayda başlaması üzerine daha da sinirlenen maganda önce aynaya tekme attı sonra da hem de kadın sürücüye ve Kur'an-ı Kerim'e küfürler yağdırdı.
Trafik teröristi, "Ne çekiyorsun! Adamı delirtme sabah sabah" diye bağırarak olay yerinden kaçtı.
YANINDAKİ ÇOCUĞA ALDIRMADI
O sırada magandanın yanında küçük bir çoğun olduğu görüldü.
YENİ TRAFİK KANUNU NE DİYOR?
Öte yandan yeni trafik kanunundaki maddeye göre trafik magandasına 180 bin lira idari para cezası, sürücü belgesine 60 gün süreyle geri alınması ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi bekleniyor.
GEREKEN YAPILACAK MI?
Kamuoyu hem trafiği terörize eden hem de mukaddesatımız Kur'an-ı Azimuşşan'a ağır küfürler eden maganda ile ilgili gereğinin yapılmasını bekliyor.