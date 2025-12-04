Aydın Aydın’dan tarihi eser üzerinde şaşkına çeviren protesto! 5 yıla kadar hapis cezası var
Aydın Aydın’ın yapay zeka protestosu için Nemrut Dağı’nda bağlamasını parçalaması görenleri şaşkına çevirdi. Aydın’ın UNESCO korumasındaki 2 bin 100 yıllık Kommagene mirası üzerinde bağlama parçalaması büyük tepki topladı.
Aydın Aydın'ın "Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı" diyerek UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'nda bağlamasını kırmasını tepki çekti.
Sabah'tan Ömer Karahan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Müzik dünyasında yapay zeka yükseliyor diye panikleyenler var, anlarım. Değişim korkutur. Ama korku, aklı kiraya vermeyi meşrulaştırmaz. İşte Aydın Aydın tam da bunu yaptı.
Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla sosyal medyada adından sıkça bahsettirmeyi başaran Aydın Aydın, 'Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı' diyerek isyan etti ve bağlamasını kaptığı gibi soluğu UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'nda aldı.
Yetmedi, 2 bin 100 yıllık kültürel mirasın üzerinde bağlamasını parçaladı. Bravo(!) Teknolojiye değil, tarihe savaş açtın. İnsan ancak bu kadar yanlış hedef seçebilir. Sanatçının tepkisi, sanatsal bir duruş değil; bilinçsiz bir öfke patlaması.
Emeğin değerini savunmak istiyorsan, tarihe saldırmazsın. Kültürü korumayı bilmeyen biri, müziğini nasıl koruyacak? Şimdi yetkililerin inceleme başlattığını öğrendim. Kültürel miras listesinde yer alan Kommagene Kralı I. Antiochos döneminde yapılan heykeller ve yapılar üzerinde tahribat var mı diye inceleme başlatıldı.
Eğer o taşlarda tahribat varsa, Aydın Aydın yapay zekâdan değil; kanundan yiyecek darbeyi. Hatta belki de en ağır cezayı robotlar değil, yasalar verecek. Bu olay bize bir kez daha şunu gösterdi gerçekten de bazıları yapay zekadan değil, yetersiz zekadan korkmalı!
BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR
Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.