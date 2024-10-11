Merih’ten U16 Milliler’e Iphone hediyesi

Tecrübeli stoper Merih Demiral, şampiyon olan U16 Milli Takımı futbolcularının her birine iPhone marka cep telefonu hediye edeceğini duyurdu. Bu jest sonrasında genç oyuncular büyük bir coşku yaşarken o anlar kameraya da yansıdı. Milliler, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası finalinde Özbekistan'ı normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçın ardından yapılan penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup etti ve şampiyon oldu. 3. maçında Gürcistan, Türkmenistan'ı 4-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamlarken; beşincilik mücadelesinde Kırgızistan, 0-0 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışlarıyla Azerbaycan'ı 4-2 mağlup ederek 5. basamakta konum aldı.

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