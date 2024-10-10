Kulüpleri yaşatan insanlardır

Trabzonspor, 'Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası' için şehre gelen eski oyuncuları için yemek organizasyonu düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki organizasyona, asbaşkan Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı. Güneş, "Birçoğunuzla birlikte çalıştım. Çalışmadığım ama kulübe katkıları olan nice arkadaşlarımız var. Bugün sizler buradasınız. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulüpler fiziki bir kuruluştur ama onları yaşatan insanlardır. Değeri de onlardan gelir. Kulüp içerisinde sizlerin, bizlerin ve nicelerinin katkısı var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara ise uzun ömür diliyorum" dedi.

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