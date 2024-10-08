TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 4 büyük kulübün başkanı ile bir araya geldi

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'daki tesislerde Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la bir araya geldi.

2 saat süren toplantının ardından 4 büyük kulübün başkanıyla basın mensuplarının karşısına geçen Hacıosmanoğlu, ülke futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşıma görevlerinin bulunduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu, "Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantıya Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz. Anadolu kulüplerimiz bizler için önemli. Futbolun önemli sorunları var. Bunları istişareyle aşacağız. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini ileriye taşımalıyız. Futbolda kardeşlik iklimini daha ileriye taşımak hepimizin asli görevi" diye konuştu.