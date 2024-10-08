Suudiler onu izliyor: Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic müthiş formuyla peşinden koşturuyor

Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dominik Livakovic, bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in takıma katılmasıyla adeta kendini yeniden buldu. 29 yaşındaki eldiven bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında takımın ayakta kalan isimlerinin başında geliyor. Twente maçında 8 kurtarış yapan tecrübeli eldiven kendisini takip eden kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

2028 YILINDA SONA ERİYOR

Sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Suudi kulüplerinin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler başarılı kaleciyi geçen yıl Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon Euro karşılığında renklerine katmıştı. Livakovic bu sezon 13 maçta 14 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

8 KURTARIŞ YAPTI ADINI TARİHE YAZDIRDI

Twente karşısında tam 8 kurtarış yapan Dominik Livakovic, bu performansıyla Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında yaptığı bir maçta en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.

ÖRÜMCEK ADAM BU SEZON İŞ BAŞINDA

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, kalesine isabet eden 54 şutun 41'inde rakiplerine engel oldu ve tüm kulvarlarda yüzde 76'lık kurtarış yüzdesine ulaştı. Tecrübeli kalecinin performansı taraftarlar tarafından da büyük takdir topluyor.