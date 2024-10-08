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Mauro Icardi'nin düşen performansı rakamlara da yansıdı

Icardi’nin düşen performansı rakamlara da yansıdı. Arjantinli yıldız geçen sezon ilk 10 maçı 10 gol ve 1 asistle geçerken bu sezon ilk 10 maçta takımına sadece 3 gol ve 2 asistlik katkı verebildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Mauro Icardi’nin düşen performansı rakamlara da yansıdı

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Rigas ve Alanyaspor karşısında oynadığı oyunla Galatasaray kariyerinde ilk kez tartışma konusu haline gelen Mauro Icardi'nin düşen performansı rakamlara da yansıdı.

Geçtiğimiz sezona fırtına gibi bir giriş yapan Arjantinli futbolcu ilk 10 resmi maçta takımına 10 gol, 1 asistlik katkı vermişti. Icardi bu sezon ise tam tersi bir görüntüde. Şu ana kadar 10 resmi maçta 729 dakika sahada kalabilen tecrübeli yıldız sadece 3 gol atabilirken, 2 de asist yaptı. Süper Lig'de Hatayspor maçında penaltıdan ağları sarsan Icardi, Kasımpaşa önünde de ağları havalandırmıştı. Tangocu diğer golünü ise Avrupa Ligi'nde PAOK ağlarına gönderdi.

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