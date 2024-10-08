Icardi tartışması! Arjantinli yıldızın Alanya maçından çıkıp tatile gitmesi yeni bir polemik başlattı

Milli araya ligin zirvesinde giren Galatasaray'da Mauro Icardi tartışması büyüyor. Son dönemde gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Arjantinli yıldız, Alanya karşısında da beklentilerin çok uzağında kaldı.

ŞUT BİLE ÇEKEMEDİ!

Sahada kaldığı süre boyunca şut çekemeyen ve rakip ceza sahasında 3 kez topla buluşabilen Icardi'nin maçın bitiminde tatile çıkması tartışmaları daha alevlendirdi. Alanyaspor maçı karşılaşması sonrası direkt havalimanına giden ve özel bir jetle ülkesi Arjantin'e uçan yıldız futbolcu taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sahada geziyorsun, maç bitiyor gezmeye gidiyorsun. Florya'da bireysel çalış kendini hazırla. Artık bu tatillerden bıktık" ifadesini kullandı. Ancak bazı taraftarlar da Okan Buruk takıma 4 gün izin verdiği için Icardi'nin Kanarya Adaları'na gitmesini son derece normal karşıladı.

TAKIM İZİNLİ, KİME NE!

Taraftarlar, "Takım zaten izinli. İstediği yere gider" yorumunu yaptı. Okan Buruk da Icardi ile ilgili, "Fiziki olarak eksikleri var ama zamanla daha iyi olacak" demişti.

BERABER DÖNECEKLER!

Icardi'nin tatil için Kanarya Adaları'na uçmasının ardından farklı bir iddia da gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun bir süredir ayrı olduğu eşi Wanda Nara ile İspanya'da bir araya geleceği ve ikilinin burada barıştıktan sonra beraber İstanbul'a döneceği öne sürülüyor.



DESTEK ALAMIYOR!

İki sene G.Saray şampiyon olurken Icardi ön plana çıktı. Geçen sezon gol kralı oldu. Icardi'nin bu başarısında en büyük pay Kerem Aktürkoğlu'na aitti. Bu ikili, çok iyi anlaşıyorlardı. Icardi maalesef Yunus ve Barış'tan bu desteği alamıyor. Icardi sezona çok iyi başlamıştı. Adana'da yaşadığı sakatlık düşüşe sebep oldu. Tatile gitti diye kimsenin kızmaya hakkı yok çünkü Okan Buruk bütün takıma 'İyice dinlenin, kafanızı boşaltın çok maç oynadığımız. Yoruldunuz' diyerek 4 günlük tatil verdi. (Levent Tüzemen)



FAZLA TATİLE ÇIKIYOR!

Icardi sezon başında fitti. İlk kez takımla beraber kampa da katıldı. Ancak sakatlıktan sonra eski gücüne kavuşamadı. Okan hoca onu sürekli oynatıyor. Son maçtaki görüntüsü hiç iyi değildi. Bedenen sahada ama ruhen sanki sahada yok. Bu sezon daha fazla gayret göstermeli. Okan hoca bazen onu yedek bırakmalı. Osimhen oynamalı. Bence Icardi milli aradan sonra kendine gelecektir. Şu anki durumuyla tatile çıkmaması gerekirdi. İstanbul'da kalıp çalışması lazımdı. (Evren Turhan)