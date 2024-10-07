SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu itirafı: Türünün tek örneği

A Milli Futbol Takım’nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için Fatih Terim’den itiraf geldi. Tecrübeli hoca, eski öğrencisi hakkında “Türünün tek örneği. Her şeyi nasıl yapacağını biliyor” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Fatih Terim’den Hakan Çalhanoğlu itirafı: Türünün tek örneği

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fatih Terim, İtalya'da oynayan milli futbolculara övgüler yağdırdı. Inter'de forma giyen eski öğrencisi Hakan Çalhanoğlu hakkında Çizme basınına konuşan Terim "Onu ilk kez milli takıma ben davet ettim. Türünün tek örneği olan bir oyuncu. Her şeyi nasıl iyi yapabileceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı 19 yaşındaki Kenan Yıldız için ise "Çok genç ve yetenekli biri. Açlığıyla beni şaşırtıyor. Juventus'ta solda oynuyor ve çok çalışıyor. Yeteneği ve azmiyle daha da yükselecektir" diye konuştu. 71 yaşındaki teknik adam, bir dönem görev yaptığı Milan'ın da Serie A'da şampiyonluk mücadelesi vereceğini söyledi. Kırmızı-Siyahlı takımın hocası Paulo Fonseca'yı sevdiğini söyleyen İmparator "Ofansif futbolu seven kibar spor adamı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Semih Çelik’in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner’in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil’le görüntülü görüşmüşler
AK Parti’de ’değişim’in şifresi: Partinin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde tutulacak | Yargı reformu Başkan Erdoğan’a sunulacak
EMEKLİYE EKİM FIRSATI: Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon nerede?
CANLI | İsrail’den yeni açıklama! Hedef Beyrut! İran’ın planı hazır
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan Kukla kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?
Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz
İşten ayrılana ayda 24 bin TL: Nasıl başvuruluyor? İşte çifte destekten yararlanmanın yolları...
’Risk alıyorum’ dedi ve Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu cevapladı! İşte Ramazan Çulha’nın cevabı
Filistin’e destek İsrail’e lanet! Soykırımın yıl dönümünde Türkiye ayakta! Üsküdar’da miting tüm illerde yürüyüş
Aslan kendine geldi! Galatasaray Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 yendi
Kartal’a soğuk duş! Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in son görüntüsü ortaya çıktı
Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok’ta cani katil Semih Çelik’e övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi
Sarıyer Börekçisi’nde kıyma yerine bakın ne yiyorsunuz! Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa oldu! Bakanlık tek tek açıkladı
SON DAKİKA