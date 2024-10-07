Fatih Terim’den Hakan Çalhanoğlu itirafı: Türünün tek örneği

Fatih Terim, İtalya'da oynayan milli futbolculara övgüler yağdırdı. Inter'de forma giyen eski öğrencisi Hakan Çalhanoğlu hakkında Çizme basınına konuşan Terim "Onu ilk kez milli takıma ben davet ettim. Türünün tek örneği olan bir oyuncu. Her şeyi nasıl iyi yapabileceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı 19 yaşındaki Kenan Yıldız için ise "Çok genç ve yetenekli biri. Açlığıyla beni şaşırtıyor. Juventus'ta solda oynuyor ve çok çalışıyor. Yeteneği ve azmiyle daha da yükselecektir" diye konuştu. 71 yaşındaki teknik adam, bir dönem görev yaptığı Milan'ın da Serie A'da şampiyonluk mücadelesi vereceğini söyledi. Kırmızı-Siyahlı takımın hocası Paulo Fonseca'yı sevdiğini söyleyen İmparator "Ofansif futbolu seven kibar spor adamı" dedi.