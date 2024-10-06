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Muslera’nın yerine Meret

Muslera ile henüz sözleşme yenilemeyen Cimbom’da kaleci arayışları sürüyor. İtalyan menajer Gardi, Napoli kalecisi Alex Meret ile Ocak’ta masaya oturmaya hazırlanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Muslera’nın yerine Meret

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme yenilemeyen tecrübeli kalecinin ailevi sorunları olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı. Cimbom'un hedefindeki isim ise Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret. Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi.

TRANSFER SİHİRBAZI İŞ BAŞINDA
Gardi'nin yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği belirtildi. Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ön plana çıkmıştı. 'Transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan Gardi'nin bu transferi bitirmek için çok istekli olduğu öğrenildi. 2019 yılından beri Napoli'de forma giyen Meret, 3 kez İtalya Milli Takımı'nda forma giydi.

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