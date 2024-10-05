Icardi son dönemdeki performansıyla hedef tahtasında!

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı gollerle Sarı-Kırmızılılar'a büyük başarılar kazandırdı. Ancak son dönemde ortaya koyduğu performans tartışılmaya başlandı. Bu sezon en az 45 dakika oynadığı maçlardaki performansına bakıldığında ortaya dikkat çekiciyi veriler çıktı. Icardi, Rigas Skola, Kasımpaşa, Konya, Hatay ve Young Boys maçlarında sadece 2 gol attı. 1 asist yaptı.

SAÇ-BAŞ YOLDURTTU

Bu maçlarda 3.1 şut ortalaması ile mücadele etti. Gol beklentisi ortalaması ise 0.5'ti. Galatasaray'ın yıldızı, son oynanan Rigas Skola maçında ise saç baş yoldurttu. 90 dakika sahada kalan Tangocu, 26 kez topla buluşurken bunun da 5'ini kaybetti. Rakip kaleye 3 şut çekse de 1'i isabetsiz olurken 2'sinde savunmaya takıldı. Girdiği 5 ikili mücadelenin de 3'ünü kaybetti. 2 defa da adam kaçırma karnesiyle maçı tamamladı.

NEREDE O ESKİ ICARDI

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin son dönemdeki performansını eleştirmeye başladı. Maçın ardından sosyal medyada "Icardi terlemedi bile. Nerede o eski Icardi..." şeklinde eleştiriler yapıldı.