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Okan Buruk, Rigas maçı sonrası çok sert mesajlar verdi

Okan Buruk, “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Benim de oyuncularımın da bu skordan utanması gerekiyor” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Okan Buruk, Rigas maçı sonrası çok sert mesajlar verdi

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Okan Buruk, Rigas Skola maçından sonra açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam üzgün olduklarını ifade ederek, "Taraftarımızdan ve ülkemizden özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç oldu. Böyle düşünmüyorduk, böyle hayal etmiyorduk. Benim de oyuncularımın da bu skordan utanması gerekiyor. Daha çok üretmemiz gerekirdi, daha çok üretmemiz gereken yerler vardı. Bunu oyun içerisinde birkaç kez daha yaşadık. Hem hava topları, hem ikinci toplar, hem de savunmadaki rakibimizi önemsememiz birinci golü yedirdi. Devamında yine savunmada doğru eşleşemedik ve ikinci golü yedik" dedi.

Bir maç önce 3-0'dan berabere kalmanın kendilerini negatif olarak etkilediğini belirten Buruk, "İki tane kaza yaptık. Bunu affettirmek için kendi sahamızdaki maçı en yüksek şiddetle, konsantrasyonla oynayacağız. Bu sene çok gol yedik evet, geçen sene az yiyorduk" ifadesini kullandı.

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