Demet Şener’den İdil Bilgen’e övgü dolu sözler!

Doktor adayı İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 seçildi. Ancak kimine göre güzel kimine göre değildi! Bu tartışmaya 1995'de Türkiye güzeli seçilen Demet Şener de katıldı.

Ancak Şener yaptığı iki farklı açıklama ile dikkat çekti! Şener geçtiğimiz haftalarda Bilgen için "Tabii burası bilgi yarışması değil, kızın belli normlarda olması gerekiyor. Ama güzellik yarışmasına giriyorsanız o yolda yürüyeceksiniz. Aksi halde başkasının hakkını yersiniz" dedi.

Ancak eski manken şimdi çark etti. Şener şunları söyledi: "Her kadın güzeldir, kimseye çirkin denmez. Bu bir güzellik yarışması, kültürlü olması ve dil bilmesi gerekiyor. Ancak bilgi yarışması değil, güzelliğin yanında da kültür gerekiyor. Çok takdir ediyorum, muazzam bir mesleği yıllarca okumuş. Çok takdir edilesi bir hanımefendi. Her genç kız güzellik yarışmasına girebilir."