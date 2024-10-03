Nuri Şahin manşetlerde

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund önceki gün Devler Ligi'nde karşılaştığı Celtic'i 7-1 mağlup etmişti. Farklı galibiyet Alman basınında da büyük ses getirdi. Alman Spor dergisi 11 Freunde, Nuri Şahin'i suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'e benzeterek şu cümlelere yer verdi: "Evreka ! Kendi adını alacak olan fiziksel prensibi keşfettikten sonra şehirde çıplak olarak koşan Yunan Arşimet bağırmıştı. Nuri Şahin de dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde bunu bağırabilirdi" Şahin yönetimindeki Dortmund ligde 5. hafta sonunda 3 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlikle 5. sırada bulunuyor.

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