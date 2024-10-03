Gedson skorer performansıyla dikkat çekiyor!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes bu sezon skorer performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak Kayserispor maçında fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu ligde 3. golünü kaydetti.

3 kez de Avrupa arenasında gol sevinci yaşayan Gedson'un toplamda ise 10 maçta 6 gol , 2 asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu bu istatistiğiyle de Avrupa'nın 10 büyük ligine bakıldığında 8 golle en çok skor katkısı yapan 3. orta saha konumunda bulunuyor. Listenin ilk sırasında ise adı geçen sezon Galatasaray ile de anılan Zenit'in yıldızı Wendel var. Brezilyalı futbolcu 12 maçta 2 gol, 10 asiste imza attı. 2. sırada ise Braga'nın Uruguaylı orta sahası Rodrigo Zalazar bulunuyor. Yıldız futbolcu 10 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 5. sırada ise Benficalı Orkun Kökcü var. Yıldız oyuncu 3 8 maçta 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.