TFF ve THY arasında imza töreni düzenlendi!

THY'nin genel müdürlük binası VIP salonunda, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Açıklamalarda bulunan TFF Başkanı, THY'nin dünya çapında bir marka olduğunu, kendilerinin de Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. Hacıosmanoğlu, 2026'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım'ın ulaşımını THY'nin sağlayacağını hatırlatarak "Başkanımız Bolat'tan özel ricalarımız oldu. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Hem manevi hem de maddi olarak zor bir federasyon devraldık. Türk futbolunu sadece Türk milleti değil, İslam ülkeleri de takip ediyor" diye konuştu.