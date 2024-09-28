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Şenol Güneş oyuncularını motive etmeye çalışıyor!

Konya maçı öncesi oyuncularla toplantılar yapan deneyimli teknik adamın, “Böyle gitmez. Hep birlikte ayağa kalkacağız, ne çalışıyorsak onu uygulayacağız ve sonuç alacağız” dediği öğrenildi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Şenol Güneş oyuncularını motive etmeye çalışıyor!

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Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, üst üste alınan beraberliklerin yanı sıra özellikle son maçta oynanan isteksiz oyun çözüm bulmak için yoğun mesai harcıyor. Yarınki Konyaspor maçına kadar bazı şeyleri düzeltmeye çalışacak olan tecrübeli teknik adam, oyuncularla bire bir görüşmelerin yanı sıra takım halinde de çok sayıda toplantı yapıyor. Antrenmanlar dışında gerçekleşen bu toplantılarda oyuncuların mental olarak toparlanması için uğraş veriliyor. Futbolculara çok basit top kayıpları yaptıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, aynı zamanda oyun içerisinde koşu temposunun ayarlanamaması, antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya uygulanmasında yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak istiyor. Güneş'in, "Ben tempolu ve hızlı bir takım arzuluyorum ancak bunu göremiyorum. Böyle gitmez. Hep birlikte ayağa kalkacağız, ne çalışıyorsak onu uygulayacağız ve sonuç alacağız" diyerek oyuncularını uyardığı öğrenildi.

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