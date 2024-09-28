Cimbom çift forvete dönüyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Kasımpaşa maçına odaklandı. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Okan Buruk'un bugünkü karşılaşmada çift forvet oynatacağı öğrenildi. Taraftarın sevgilisi konumundaki Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de mücadele edecek. Okan Buruk'un Belçikalı 10 numara Dries Mertens'i ise yedek soyunduracağı bildirildi. Galatasaray taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan Icardi, PAOK ile oynanan maçta Osimhen'in yerine oyuna dahil olmuş ve sonrasında fileleri havalandırmıştı. Galatasaray'da 3 resmi maça çıkan Nijeryalı santrafor Osimhen'in ise 4 asisti bulunuyor. İki yıldız golcünün Kasımpaşa maçında ortaya koyacağı performans merak ediliyor.

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