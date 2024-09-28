Biz bu sistemi değiştireceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Nesine ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün önemli açıklamalar yaptı. Marka değerinin önemine vurgu yapan Hacıosmanoğlu "Biz bu mantığı Türk futboluna yerleştirirsek marka değerini layık olduğu yere taşırız. Sponsorlarımız da arttıkça katkıları fazla olacaktır. Türk futboluna daha iyi hizmet etme şansımız olur.

ADALETİ SAĞLAMALIYIZ

Marka değerini futbol ailesiyle birlikte yükseltebiliriz. Mevcut sistemi değiştireceğiz. Babadan oğula; amcadan toruna kalanı değil, yetenekli çocuklarımızı yetiştireceğiz. Kulüplerin de bu konuda şikayetlerini ortadan kaldıracağız. Sahada adaleti sağlamadığınızda futbolun marka değerini hiçbir yere taşıyamazsınız. Sportif başarıların sahada kazanılması için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

GELİRİNİ ETKİLİYOR

Kaçak yayınla ilgili çalışmalarını da anlatan TFF Başkanı "Kaçak yayın, futbolun en büyük gelirini etkiliyor. Seçildiğimiz andan itibaren ciddi çalışmalarımız var. Hedefimiz tamamen kaçak yayını engellemek" diye konuştu.