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Okan Buruk, PAOK zaferi sonrası futbolcuları ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı

Tecrübeli hoca, “Bu maç en iyi oyunumuzdu. Buraya savunma yapmak için gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu çok değerli“ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Okan Buruk, PAOK zaferi sonrası futbolcuları ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-1'lik PAOK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "4 maç üst üste kazanmak çok önemli. Oyun olarak da bunu çok hissettirdik. Bu maç en iyi oyundu. Savunma yapmaya gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu değerli" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR KEYİF ALIYOR
Buruk, "Top rakibe geçtiğinde almaya çalışan bir takımız, bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Ayrıca oynamaya çalışan bir takımız. Oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları, oyuncuları keyif veriyor" dedi. Başarılı çalıştırıcı Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

KRAL MÜTHİŞ DÖNDÜ
Sakatlığı sonrası Fenerbahçe maçında kadroya yer alan Mauro Icardi dün ikinci yarıda forma giydi. Arjantinli yıldız uzatmalarda harika bir gol atarak takım için ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi.

OSIMHEN'DEN SERVİSE DEVAM
Cimbom'un süper yıldızı Victor Osimhem dün yine çok etkiliydi. Rahman'ın kendi kalesine attığı golün mimarı olan Nijeryalı yıldız, Yunus'un golünde de kafayla harika bir servis yaptı.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, PAOK maçının 11'inde Fenerbahçe maçına göre tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın yerine tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e şans verdi.

ASLAN'IN AVRUPA FİKSTÜRÜ
- 3 Ekim: Rigas (D)
- 23 Ekim: Elfsborg
- 7 Kasım: Tottenham
- 28 Kasım: Alkmaar (D)
- 12 Aralık: Malmö (D)
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