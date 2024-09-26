Fırtına’ya çifte şok!

Trabzonspor'da Konya maçı öncesi iki oyuncudan sakatlık haberi geldi. Umut Bozok ve Arseniy Batagov sakatlıkları nedeniyle Konya maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Takımımızın Gaziantep ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov'un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanılmıştır" dedi. Trabzonspor'da golcülerden Enis Destan'dan sonra Umut Bozok da sakatlandı. Batagov'un yanı sıra Savic de sakatlığı nedeniyle Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.