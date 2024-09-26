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3-1 gerginliği!

Burak Kızılhan, F.Bahçe’ye 3-1 işareti yapan Ergin Ataman için, ‘Aşağılık hareket’ dedi. Fener, Milli Takım’a oyuncu göndermeyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
3-1 gerginliği!

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Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak eliyle 3-1 işareti yaptı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan konuyla ilgili, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık" açıklamasını yaptı. Sarı-Lacivertliler, Ataman görevde olduğu sürece, milli takıma oyuncu göndermeyeceğini açıkladı. F.Bahçe'nin kadrosunda Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç, Metecan Birsen ve Erten Gazi gibi oyuncular bulunuyor.

ATAMAN ÖZÜR DİLEDİ!
Ergin Ataman, Fenerbahçe'den özür diledi. Ataman, "Hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim" dedi.

OĞLUNDAN BABASINA 5-0 GÖNDERMESİ!
Koç Ergin Ataman'ın Beşiktaşlı oğlu Sarp Ataman, babasının Galatasaraylı taraftarlara yaptığı bir işaret üzerinden Beşiktaş'ın Sarı-Kırmızılılar'ı Süper Kupa finalinde 5-0 yendiği maçı hatırlattı. Sarp Ataman'ın paylaşımı kısa süre içinde Beşiktaş taraftarları tarafından paylaşım rekoru kırdı.

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