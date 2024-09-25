Sarı-Lacivertli taraftarlar Ali Koç’un istifa etmesi için çağrıda bulundu

Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'a karşı alınan yenilgi sonrası statta Ali Koç istifa tezahüratlarına başlamış, sosyal medyadan da #ALİKOCİSTİFA tagı açmıştı. X'te bir önceki günün en çok konuşulan olayları arasında yer alan istifa tagı dün atılan twitlerle de 1 milyonu geçti. Sarı-Lacivertli taraftarların derbi mağlubiyeti ve son dönemde oynanan futboldan baş sorumlu olarak Ali Koç'u gördüğü ve bu nedenden dolayı sayının daha da artacağı ifade ediliyor. Öte yandan F.Bahçe taraftar guruplarından Until The Grave de cumartesi günü istifa yürüyüşü düzenlemek için İstanbul Valiliği'ne dilekçe verildiğini duyurdu.

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